Continúa Fuerza Por México luchando por obtener registro como partido local en Oaxaca

El líder nacional dijo que de facto apoyan a MORENA en la elección a Gobernador y que en los ayuntamientos irán con candidatos propios.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes el Dirigente Nacional de Fuerza Por México Gerardo Islas, informó que luego de haberse comprobado que en el estado de Oaxaca obtuvieron más de 3 por ciento de la votación, solicitaron su registro como partido político local ante el Instituto Estatal de Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

En conferencia de prensa, detalló que tuvo una reunión con la Presidenta del IEEPCO, a quien le solicitó que se respete el registro del partido, ya que cumplen con los requisitos que marca la ley, ya que buscan participar en la contienda por la Gubernatura de Oaxaca, en caso de que no se respete, el líder de FXM dijo que acudirán a los tribunales para que se hagan valer sus derechos.

Mientras se avala su registro como partido local en Oaxaca, Fuerza por México determinó apoyar de facto a los candidatos de la coalición Juntos Hacemos Historia, en el caso de Oaxaca apoyarán la candidatura de Salomón Jara Cruz, aunque aclaró que en las elecciones extraordinarias irían con candidatos propios.

Santa Cruz Xoxocotlán es uno de los municipios en dónde habrá elección extraordinaria, sobre el tema Gerardo Islas dijo que a pesar de dar el respaldo a MORENA en la gubernatura, no van a entregar la presidencia de este municipio conurbado a la capital, ya que tienen en Chente Castellanos a una persona con amplias posibilidades de ganar.

Por su parte la Presidenta de Fuerza Por México Salomé Martínez, comentó que no hay incongruencia en apoyar a Salomón Jara y MORENA en la elección estatal e ir con candidato propio en la elección de Xoxocotlán, refirió que son dos temas distintos.

