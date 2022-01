CEA se acabó presupuesto de 50 MDP sin concluir obra de rehabilitación de Agua potable en Tuxtepec

–La dependencia aún no informa cuánto dinero más necesita para acabar la obra, y aunque el gobierno municipal espera que el CEA cubra el presupuesto se corre el riego que el ayuntamiento lo tenga que pagar con el fin de que se concluya



Miguel Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.– Sin terminar la obra de rehabilitación de agua potable en Tuxtepec, la Comisión Estatal del Agua (CEA) se acabó el presupuesto por unos 50 millones de pesos destinados, por lo que el monto que falte para acabarla aún está en vilo de quién lo cubrirá.

Así lo dio a conocer el presidente de Tuxtepec, Irineo Molina Espinoza, en conferencia de prensa dio a conocer la situación actual de los trabajos de la obra, misma que tanta molestia ha originado a los tuxtepecanos por la falta de planeación y afectaciones que ha ocasionado.

El edil indicó que también solicitó a la Comisión Estatal sobre cuánto dinero falta, pero será en 15 días más que la dependencia pueda dar respuesta, pues hasta el momento desconoce el monto.

Según información del CEA y de la empresa constructora, el dinero no alcanzó porque se realizaron trabajado que no estaban contemplados en el presupuesto, entre ellos las fugas que se generaron y rupturas de calles que no estaban en el plan, y es que los planos que el ayuntamiento proporcionó de la red de agua no correspondía a lo que encontraban en el suelo, lo que también ocasionó mayores atrasos.

Molina Espinoza dijo que su administración realizó una inspección a la obra y encontraron vicios ocultos que deben ser reparados por la empresa , por lo que los trabajos se retomarán a la brevedad y se realizarán por las noches.

Durante este tiempo, el presidente municipal anunció que se llevarán a cabo mesas de dialogo con representantes de calles y colonias en donde hace falta la introducción de la nueva red, para coadyuvar en que sean mínimas las afectaciones mientras se ejecuta el terminó de la obra.

Por parte de las autoridades de Obra Pública y Agua Potable, detallaron que hace falta la conexión de 2 mil 393 tomas de agua domiciliarias, la compactación y pavimentación en cruceros de la ciudad, así como la introducción de la nueva tubería en la avenida 20 de Noviembre del tramo Zaragoza al bulevar Benito Juárez y sobre Nicolás Bravo entre Libertad y 5 de mayo.

De igual manera se tendrá que realizar la sectorización del abastecimiento del vital líquido, ya que al cambiar los diámetros de las tuberías e interconectar con la red antigua, la presión que será suministrada en la nueva red, podría ocasionar rupturas en la tubería vieja y con esto fugas de agua y falta de suministro en varias colonias.

El presidente municipal dijo que espera que sea el CEA quien cubra el monto total, pues es la primera autoridad responsable de la obra, pero de lo contrario el gobierno municipal tendrá que hacer frente a este problema y tendrá que gestionar con el gobierno federal, pero eso también llevaría más tiempo.

El riesgo de estas nuevas inversiones es que este año concluye la administración estatal y se tendrá también la veda electoral, por lo que urge que el CEA ofrezca una rápida respuesta tanto del monto que falta como de la planeación restante.

