Busca Congreso que víctimas tengan acceso gratuito a documentos oficiales

Muchas veces, tienen que huir de sus hogares para salvaguardar sus vidas, dejando atrás sus pertenencias, recursos económicos e inclusive sus documentos oficiales: Caballero Navarro

San Raymundo Jalpan, Oax. 11 de enero de 2022.- Con el propósito de que las víctimas de violencia se encuentren amparadas y asistidas bajo una completa normatividad jurídica, las diputadas y diputados de Oaxaca presentaron la iniciativa que consiste en que el Registro Civil expida sin costo las actas que se requieran para que una mujer vulnerada pueda iniciar un procedimiento judicial, cuando no cuente con los recursos económicos para tramitarlas.

Esta medida es con la finalidad de contar con marcos normativos fortalecidos que garanticen los servicios judiciales, para ofrecerles una justicia pronta a las mujeres violentadas, por lo cual se propone una adición a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

Esta acción parlamentaria fue propuesta ante el Pleno por la diputada Tania Caballero Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena y su justificación es porque en ocasiones, la falta de documentos, impide que puedan interponerse las denuncias contra los agresores.

“Muchas veces, tienen que huir de sus hogares para salvaguardar sus vidas, dejando atrás sus pertenencias, recursos económicos e inclusive sus documentos oficiales”, dijo la parlamentaria Caballero Navarro.

La propuesta fue turnada por la Mesa Directiva para su análisis y dictaminación a las Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia y a la de Igualdad de Género.

