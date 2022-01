Anuncia Dirección de Culturas, actividades como Días de plaza y expo venta para emprendedores y productores en Valle Nacional

-Informó que esta actividad sería para finales del mes de enero y que la finalidad es ofrecer un espacio para que estos sectores puedan comercializar sus productos.

Valle Nacional Oaxaca:- Con el fin de apoyar a los pequeños productores de campo y de traspatios, el gobierno municipal de Valle Nacional anuncia que se realizará un día de plaza a la semana, esto con el fin de que estas personas puedan vender sus productos sustentable y de esta manera generar ingresos para la economía familiar.

Resaltó Moisés Antonio Quiroz director de Culturas que se con esta actividad se pretende dar un espacio a todas las personas que se dedican al campo, facilitándoles así los medios necesarios para que puedan comercializar sus productos a los consumidores.

Así mismo explicó que se busca que sus productos organicos puedan pagarse a un precio razonable y de esta manera evitar el coyotaje del cual siempre son víctimas y son los que se llevan las ganancias de lo que cultivan.

Por otro lado informó que a finales de este mismo mes se tiene contemplado realizar una expo venta, actividad pensado en los pequeños emprendedores del municipio, donde también se busca brindarle un espacio y puedanp mostrar sus productos y de esta manera darle la facilidad a la ciudadanía para que puedan adquirirlos y detalló que en estas actividad se plantea la participación de los artesanos, vendedores de postres y demás emprendedores, que buscan darse a conocer y sobre todo vender sus productos.

Por otro lado dijo el director de Culturas que aunque no se ha hecho oficial, va avanzado la posible feria del tamal, con fecha a realizarse en los primeros días de febrero, sin embargo comentó que todavía están en la logística y la planeación para que este evento llegue a a ser todo un éxito.

