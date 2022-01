Ambientalistas piden juicio político contra Murat y SINFRA por obra de Símbolos Patrios

-Señalan que el Gobierno del Estado quiere seguir con la obra, pese a que hay amparos

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El ambientalista Markoa Vázquez acompañado de un pequeño grupo de vecinos de la avenida Símbolos Patrios, piden que se realice una revisión judicial y un juicio político en contra del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA).

Esto debido a que señalan que el Gobierno del Estado pretende continuar con la obra de ampliación y derribar el arbolado que se ubica en esa zona, esto a pesar de que existen juicios de amparo, mismos que salieron a favor de diversas agrupaciones y de la ciudadanía, en la que se determinó que no se derriben los árboles.

En conferencia de prensa Markoa Vázquez comentó que aún están en riesgo los mil 500 árboles, ya que SINFRA pretende quitarlos a pesar de estar protegidos por un mandato, es por esta razón que iniciarán una revisión judicial para que se determinen sanciones a quienes resulten responsables.

Detalló que en el mes de noviembre se decretó un juicio de amparo, el cual señala que la obra de ampliación podía continuar sin afectar el arbolado, lo cual no es respetado por SINFRA, ya que afecta a sus intereses dijo el también artista plástico.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario