Ale Morlán y Paco Melo son los precandidatos de MC al Gobierno de Oaxaca

Será el 20 de marzo cuando la Asamblea Nacional de Elecciones, determine al candidato o candidata de este instituto político.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes Movimiento Ciudadano (MC), presentó a Alejandra García Morlán y a Francisco Melo Velázquez, como sus precandidatos a la Gubernatura de Oaxaca, quienes a partir de este día recorrerán las 8 regiones del estado para buscar el apoyo de la militancia del partido.

El Coordinador Estatal Alberto Sosa, informó que el pasado 8 de enero la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, emitió el dictamen de procedencia de los registros de Ale Morlán y de Paco Melo, como precandidatos al Gobierno de Oaxaca, señaló que en la elección de 2021, MC fue el partido que mayor crecimiento tuvo en la entidad.

Agregó que el inicio de la precampaña de MC inició este lunes 10 de enero y terminará el próximo 10 de febrero, mientras que el 20 de marzo será cuando la Asamblea Nacional de Elecciones determine quienes serán los candidatos y candidatas en los seis estados del país donde habrá elecciones.

En conferencia de prensa dijo que ambos perfiles cuentan con una gran experiencia a pesar de su juventud, además mencionó que es momento de no permitir que las mismas familias sigan gobernando a Oaxaca, que tampoco se debe permitir que los mismos políticos de siempre sean quienes ocupen cargos públicos.

Ambos precandidatos coincidieron en que es momento de que Oaxaca deje de ser solo un paraíso para los turistas, sino que también sea un estado que busque el desarrollo y beneficio para quienes viven en la entidad, para que de esta manera el estado deje de estar en los últimos lugares de desarrollo y en los primeros de marginación.

