3 años de prisión a responsable de agresión sexual originario de Chiltepec: Fiscalía General

Por otro caso suscitado en la región de la Cuenca, la FGEO obtuvo auto de vinculación a proceso contra un probable responsable de abuso sexual.

De la redacción

Oaxaca de Juárez, Oax., 11 de enero de 2022.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo, del Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia condenatoria contra la persona del sexo masculino identificado como R. A. A. B., responsable del delito de abuso sexual agravado contra una menor de edad, cometido en febrero de 2021, en jurisdicción de San José Chiltepec, en la región de la Cuenca.

De acuerdo con la causa penal 107/2021, el 5 de febrero de 2021, aproximadamente a las 21:00 horas, el sentenciado agredió de manera sexual a la víctima cuando se encontraban en el interior de su domicilio particular, ubicado en el Rancho “Buenos Aires”, ubicado en el referido municipio.

En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra R. A. A. B., imponiéndole la pena de 3 años de prisión y ordenó el pago de más de 26 mil pesos por concepto de reparación del daño.

En otro caso suscitado en febrero de 2020 en jurisdicción de San Lucas Ojitlán, la FGEO obtuvo auto de vinculación a proceso contra el masculino H. G. C., probable responsable del delito de abuso sexual, en contra de una adolescente; hecho asentado en la causa penal 091/2020. El Juez en turno dictó medidas cautelares.

La investigación de ambos casos está a cargo de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca.

La defensa de niñas, niños, adolescentes y mujeres, es prioritaria para la Fiscalía General, aplicando todo el rigor de la Ley a quienes resulten responsables.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario