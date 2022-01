Trabajamos para construir un municipio digno para los habitantes de San Jacinto: Gaby Díaz

-El objetivo es cumplir con la palabra empeñada, trabajar en el mejoramiento urbano, rescate de áreas comunes, y desarrollo sustentable

Jorge Acevedo

San Jacinto Amilpas, Oaxaca.- A una semana de haber tomado protesta, la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas Gabriela Adriana Díaz Pérez, a través de la Dirección de de Desarrollo Urbano, en coordinación con las diferentes regidurías y demás Direcciones, efectuaron trabajos de limpieza, poda y mantenimiento de los diferentes espacios de la comunidad.

Desde muy temprana hora se dió inicio a la poda de árboles, mismos que se otorgaron a ciudadanos que solicitaron los troncos para utilizarlos en la elaboración de tortillas, posteriormente, se llevó a cabo la limpieza del puente vehicular, que es el acceso principal a la población, también se realizaron perforaciones de algunos pozos.

Asimismo, se realizó un recorrido con la Regidora de Parques y Jardines para la recuperación de áreas verdes, lo anterior con el objetivo de cumplir con la palabra empeñada de trabajar en el mejoramiento urbano, rescate de áreas comunes, y desarrollo sustentable.

El objetivo es brindar a la ciudadanía espacios públicos dignos para la convivencia social, por ello el Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, seguirá efectuando labores de embellecimiento para revitalizar las áreas comunes en beneficio de la población, para brindar una mejor imagen de las demarcaciones, afirmó la Presidenta Municipal.

Trabajamos en equipo con el firme objetivo de cambiar la cara de San Jacinto, “estoy convencida que este es un un trabajo que llevará al cambio y bienestar de todas y todos“, concluyó.

