Tara de limón persa se paga en los 700 pesos; limoneros de Bethania lo celebran

-Confían en que se mantenga este precio por unos días más.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Representante legal del grupo limonero “El Milagro” de Bethania Saúl Alatorre, dio a conocer que en estos momentos están siendo beneficiados con el precio de este cítrico, el cual oscila entre los 600 y 700 pesos la tara.

Dijo que esto lo celebran muchos productores que invirtieron en sus cultivos hace 4 meses aproximadamente, y que ahora, ven beneficios con el precio de la tara, sin embargo en caso de que no haya lluvias podría haber escases de producto y por lo tanto el precio se incrementaría un poco más, beneficiando más a los productores.

A este grupo pertenecen alrededor de 600 productores de limón, y es la comunidad de Bethania una de las más importantes del municipio que se dedica al cultivo de limón, ya que no solo lo venden en la región sino llegan a comprar de estados como Veracruz, aunado a que siguen entregando el limón al grupo Walmart.

Puntualizó que siguen entregando entre 20 y 21 toneladas a esta cadena comercial, con quienes tienen convenios de entrega y que por más de un año han abastecido de este cítrico, sin embargo confían en que las autoridades municipales, estatales y federales, se acerquen a ellos para que puedan contar con más mercados y así en caso de que haya mucha producción no tengan que sufrir por el bajo precio del limón persa.

