STEUABJO toma Ciudad Universitaria por 12 horas, exigen revisión contractual

-Mantienen el emplazamiento a huelga para el primero de febrero.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), inició un paro de labores y una toma de las instalaciones universitarias por un periodo de 12 horas, ya que hasta el momento no se he llevado a cabo la revisión contractual.

El dirigente Julio Mora Pérez, comentó que dicha revisión debe hacerse por parte de las autoridades de la máxima casa de estudios, detalló que son más de 80 puntos los que deben ser revisados, además dijo que pospusieron el estallamiento de la huelga, debido a que confiaron en que durante el mes de diciembre se analizarían esos puntos.

El estallamiento de la huelga se programó para el primero de febrero, por lo que aún quedan 20 días para que se analice el Contrato Colectivo de Trabajo, entre los puntos a revisar está el otorgar nuevas plazas, analizar las cargas de trabajo, así como el pago de prestaciones que están pendientes.

Otra de las demandas del STEUABJO dijo Julio Mora, es la retención que les hicieron del Programa de Calidad y Eficiencia, la cual señaló es una de las medidas que la rectoría ha aplicado de manera unilateral, violando así los derechos laborales de los trabajadores de la máxima casa de estudios de Oaxaca.

