Solicita Marcos Bravo que le tomen protesta como regidor; “Chester” renunció al cargo

-El presidente de Tuxtepec, Irineo Molina, aseguró que en los próximos días realizará el acto correspondiente, como lo marca la ley.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un oficio el concejal suplente por el principio de representación proporcional Marcos Bravo solicitó al Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza, que le tomen protesta como regidor para poder integrarse al cabildo Tuxtepecano.

En el oficio, explica que el concejal propietario Jorge Antonio Illescas Delgado, ex candidato a la presidencia de Tuxtepec por los partidos Revolucionario Institucional y por el de Acción Nacional, renunció a su cargo desde el pasado primero de enero, por lo que pide que se le convoque a la una sesión de cabildo “a la brevedad para efectos de la toma de protesta como concejal de la candidatura común” dice el documento.

El documento fue entregado y recibido este lunes diez de enero, y circula en redes sociales.

Cabe hacer mención que el día de la toma de protesta, había dos espacios vacíos, uno era de la ex concejal electa Graciela Zavaleta Sánchez quien falleció, sin embargo el mismo primero de enero se le tomó protesta Nely Santiago Parada quien era su suplente, sin embargo aun sigue el espacio que le corresponde al concejal de la Coalición PRI- PAN.

