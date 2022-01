Sin retomar obra de agua potable, ayuntamiento exige claridad a CEA con los trabajos faltantes

-El Presidente Municipal dijo que la empresa hizo detalles que disminuyen el techo financiero, por lo que debe de conocer quién pagará lo que falta si el gobierno estatal o municipal

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza dio a conocer que la obra de rehabilitación de agua potable no se ha retomado, esto debido a que desconocen la situación en la que actualmente se encuentra, pero sobre todo porque la empresa ha realizado algunos “conceptos” que no estaban contemplados y lo que disminuye el presupuesto de la obra.

Explicó que necesitan la certeza de que los detalles o conceptos serán financiados por parte del gobierno del estado, ya que la obra es estatal, “si no para saber nosotros que nos va a corresponder terminar en algunos conceptos que no han sido incluidos”, agregó que esto lo deben dejar en claro con la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Agregó que ya se hizo el recorrido, además de que ya identificaron lo que falta, y por lo tanto ahora viene hasta donde la CEA seguirá financiando, ya que la empresa realizó conceptos adicionales, y lo que disminuye el techo financiero “tendrían que explicarnos con claridad, lo que hace falta, hasta donde cobertura el contrato para saber si el resto que se tiene que hacer para que esta obra sea 100% operativa, si lo financia el CEA nuevamente, o el municipio le va a entrar” declaró.

Reiteró que como gobierno municipal deben de conocer con claridad que es lo que hace falta y hacer una planeación precisa de los tiempos de término de la obra.

La obra fue detenida por el gobierno municipal desde el año pasado, con la finalidad de darle un respiro a los comerciantes y en ese entonces se dijo que se retomaría el pasado 6 de enero, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

