Se reanuda servicio de recolección de basura en Santa Lucía del Camino

-El Presidente Municipal Juan Carlos García Márquez informó que se compraron 3 unidades.

Jorge Acevedo

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- Este lunes el servicio de recolección de basura se restablecerá de manera general, ya que se pusieron en operación 5 unidades para brindar este servicio básico en el municipio de Santa Lucía del Camino, así lo dio a conocer el Presidente Municipal Juan Carlos García Márquez.

El edil comentó que se repararon dos unidades que se encontraban descompuestas y el ayuntamiento adquirió 3 unidades nuevas por medio de un plan de financiamiento, en ese sentido mencionó que para finales de este año mostrará las facturas, ya que el plazo contratado fue a 12 meses.

García Márquez pidió una disculpa a la población de Santa Lucía del Camino por las molestias generadas por la falla en la recolección, es por ello que se decidió comprar esas unidades para regularizar el servicio, el cual será en el mismo horario que se venía dando en las distintas rutas.

Así lo publicó el edil en su cuenta de facebook: “Empeñamos nuestra palabra y cumplimos. Hoy damos el banderazo para que los camiones de basura se incorporen a las rutas en cada una de las colonias. El gobierno Municipal de la cuarta Transformación está dando resultados”.

