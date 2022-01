Reporta Jurisdicción Sanitaria, 8 hospitalizados por covid-19 en la Cuenca

-Los casos están repuntado por lo que llamó a no relajar las medidas, asegura el Jefe Jurisdiccional.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe Jurisdiccional número 3 Javier Maldonado Vargas dio a conocer que hasta el reporte de este domingo se tienen 8 personas hospitalizadas por covid en la región de la Cuenca del Papaloapan, de los cuales 4 están en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 4 más en el hospital regional de Tuxtepec.

Dijo que por la movilidad de las últimas dos semanas en el mes de diciembre, es normal que haya este repunte en los casos de covid, sin embargo están trabajando todas las instancias relacionadas a la salud, con la finalidad de evitar que haya más casos y a su vez defunciones por esta enfermedad, por lo que aprovechó para pedirle a la población que no baje la guardia “es momento de seguir con las medidas preventivas porque es lo que nos va a salvar”, reiteró.

Agregó que se espera que siga el incremento en los casos no solo en la región, sino en todo el estado de Oaxaca, además descartó que por el momento haya algún caso de ómicron en la Cuenca del Papaloapan, sin embargo llamó a la prevención.

Cabe hacer mención que en estos 10 días de enero se tienen 59 casos activos de covid-19 en la región, notándose un incremento en los casos ya que hasta el 5 de enero se reportaban solo 5 casos activos, posteriormente el día 6 se tenían 12 activos, y para el día 8 ya eran 56 y este domingo se reportaron 59 casos activos y 4 casos nuevos solo en Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario