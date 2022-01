Organizaciones sociales, piden a Murat sacar las manos de la UABJO

-Dijeron que estarán al pendiente del caso del ex rector EMH, quien fue vinculado a proceso por defraudación en contra de la Hacienda Pública del Estado de Oaxaca.

Mario Romero/José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Diversas organizaciones sociales encabezadas por el Frente Popular Revolucionario (FPR) y la Red Estatal de Víctimas Tomás Martínez, hicieron un llamado al Gobierno del Estado, en el que les exigen que saquen las manos de la vida interna de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Asimismo piden que no se politice el caso de la vinculación a proceso del ex Rector de la máxima casa de Estudios Eduardo Martínez Helmes, en conferencia prensa, representantes de las organizaciones dijeron que la UABJO se encuentra inmersa en un ambiente de fricción, debido a algunas acciones que ha implementado el Gobierno del Estado.

Dijeron que esas acciones es una muestra de que el Gobierno del Estado busca involucrarse y controlar a la universidad, como ejemplo dijeron que son las autoridades estatales quienes buscan poner a una persona a fin como Rector, lo cual es una violación a la comunidad universitaria, quienes son los que deben nombrar a sus autoridades académicas.

Afirmaron que seguirán de cerca la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), sobre el caso del ex Rector, quien fue vinculado a proceso el pasado 6 de enero y dio 3 meses para la culminación de la investigación, el ex Rector fue detenido el 31 de diciembre, por ser presunto responsable del delito de defraudación en contra de la Hacienda Pública del Estado de Oaxaca.

