Irineo Molina arranca con audiencias públicas en Tuxtepec para escuchar demandas de la población

-Las necesidades principales en el primer día se centraron en los servicios básicos, pero también para regularizar sus propiedades; Se trata de atender a todos, con orden.

Miguel Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – A 10 días de gobierno municipal en Tuxtepec, el presidente Irineo Molina Espinoza dio inicio con las audiencia ciudadanas “Desde el patio”, a fin de recibir y atender las demandas de la población.

Durante la primera jornada realizada este lunes, decenas de ciudadano llegaron al palacio municipal para hablar directamente con el edil.

El edil declaró que las mayores demandas que escuchó en este primer día fue la falta del suministro de agua potable en diversas colonias, resaltando que en algunas incluso nunca han tenido el servicio; Solicitudes de empleo, becas, otros servicios básicos y hasta apoyos en el pago de impuestos.

Molina Espinoza aclaró que, entre las necesidades de obra pública no se podrán llevar a cabo hasta que el recurso sea liberado, lo cual ocurre hasta el mes de marzo, pero que la mayoría de los asuntos presentados puedes ser atendidos.

Además, anunció que este 11 de enero iniciará el programa del presupuesto participativo en donde los ciudadanos podrán participar y solicitar el financiamiento de proyectos de manera directa para el mejoramiento de sus colonias o fraccionamientos y a cambio se les pedirá una colaboración social, “que están dispuestos ellos a aportar para que su entorno esté mejor” enfatizó el edil.

En entrevista colectiva, Irineo Molina reconoció que el sistema de recolección de basura ha sido deficiente, aunque especificó que no es un problema por parte de los trabajadores, sino del déficit en el parque vehicular, por lo que la meta es comprar dos unidades cada año y con eso evitar el vicio de la renta de camiones ya que el propio municipio debe de tener su parque vehicular; aunque dijo que dependerá mucho del pago de impuestos para lograr el objetivo.

“Lo que hay que hacer principalmente, es regularizar lo que se tiene” expresó Irineo Molina.

