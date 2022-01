Imparte IEEPO capacitación en el Istmo para el regreso seguro a clases semipresenciales

-Se realizó la jornada de información “Regreso seguro a clases ante el Covid-19”

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de enero de 2022.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), a través de la Unidad de Servicios Educativos Istmo-Juchitán llevó a cabo la jornada de información “Regreso seguro a clases ante el Covid-19”, dirigida al magisterio, madres, padres de familia, tutores y autoridades municipales.

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 2 de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), se abordaron aspectos sobre los protocolos de higiene y de las recomendaciones para el regreso seguro, responsable y ordenado a clases semipresenciales en escuelas de educación básica.

En este tema, como lo ha puntualizado el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el encargado de Despacho del IEEPO, Ernesto López Montero, la decisión es tomando en cuenta a todos los actores educativos, a través de un proceso gradual, escalonado, mixto, pero sobre todo, acorde a las circunstancias propias de cada comunidad, privilegiando en todo momento la salud y la vida.

La capacitación realizada, que contó con la activa participación de maestras, maestros, supervisores, directoras, directores y personal de apoyo educativo, principalmente de la Zona Escolar 088 de Juchitán de Zaragoza, permitió fortalecer la comunicación asertiva, respetuosa y consensuada para definir acuerdos.

Por otra parte, la Unidad de Servicios Educativos Istmo-Juchitán con el acompañamiento del supervisor de dicha Zona, profesor Abundio Nicolás López realizó recorridos por las escuelas con actividades semipresenciales, como la Primaria “Gabriela Mistral”, donde junto con el director del plantel Tomás Jiménez Santiago, verificaron la correcta aplicación de los protocolos para evitar el contagio de cualquier enfermedad.

Con esta suma de esfuerzos y voluntades el IEEPO trabaja de manera conjunta en beneficio de las y los estudiantes en las ocho regiones del estado y privilegiar la salud de las familias oaxaqueñas, acatando las nueve intervenciones sanitarias establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).





