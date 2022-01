Exhorta municipio de la Villa de Zaachila a suspender actividades masivas y concentración de personas

-Esto para evitar propagación de la Covid_19.

Jorge Acevedo

Villa de Zaachila, Oaxaca.- El Gobierno Municipal de la Villa de Zaachila que preside Rigoberto Chacón, exhortó a la población en general a que suspendan las actividades masivas y todos aquellos eventos que generen aglomeración de personas, así como el seguir las medidas de prevención sanitarias.

El edil comentó que esta resolución se tomó debido al incremento de contagios que se están registrando en la entidad, sobre todo porque la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó que la variante “Omicron” es de preocupación, ya que es altamente contagiosa, lo cual provoca además de los casos positivos, la hospitalización de personas.

La autoridad municipal también hizo el llamado para seguir usando de manera correcta el cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente o en su caso usar gel a base de alcohol y respetar a sana distancia, asimismo informaron que las actividades del gobierno municipal se realizan cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes.

Las áreas encargadas de la salud, seguridad pública y protección civil de la Villa de Zaachila, han intensificado los operativos de proximidad con la población, con el objetivo de asistirlas, informarles y recordarles de las medidas de prevención que se siguen aplicando en este municipio de la región de los valles centrales.

