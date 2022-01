Diputado Sergio López da banderazo de arranque de obra en Santa María Yolotepec

-La obra consiste en la construcción de un techado en la cancha de usos múltiples



Jorge Acevedo

Santa María Yolotepec, Oaxaca.- Dando cumplimiento a un compromiso que hizo con la comunidad de Cerro Negro, perteneciente al municipio de Santa María Yolotepec, el Diputado Local por el distrito VIII con cabecera en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, se dio el banderazo de arranque de una obra que beneficiará a la comunidad.

La obra consiste en la construcción de un techado en la cancha de usos múltiples de la comunidad, en su participación el legislador por MORENA agradeció la recepción que le brindaron los habitantes y ratificó su compromiso de seguir sumando esfuerzos desde el Congreso del Estado para lograr la transformación que demandan las comunidades.

El legislador estuvo acompañado por el Presidente Municipal Elías Velasco y por el Agente Municipal Ciro López, quienes agradecieron el apoyo y respaldo que han recibido de parte del Diputado Sergio López Sánchez, dijeron que es una persona comprometida con la población y que además siempre los atiende.







