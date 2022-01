Del 10 al 23 de enero, Oaxaca permanecerá en semáforo epidémico color verde por COVID-19

-Durante el 2021, la entidad cerró con más de 3 millones de dosis aplicadas contra el SARS-CoV-2

-Este 2022, inició la vacunación de refuerzo al personal de salud de la primera línea de atención a pacientes y en los próximos días iniciará para las y los docentes

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 09 de enero de 2022.- El Asistente Médico de la Coordinación General de Proyectos Estratégicos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Nicolás Jiménez Santiago, informó que con base al “Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19” emitido por el Gobierno Federal, del lunes 10 al domingo 23 de enero, Oaxaca permanecerá en color verde.

Durante el resumen semanal de la situación epidemiológica actual de la pandemia en la entidad, en representación del Secretario de Salud en la entidad, Juan Carlos Márquez Heine, Jiménez Santiago mencionó que a pesar de lo anterior, “no hay que confiarnos ni relajar las medidas de prevención”.

Y es que señaló que en Oaxaca circulan 16 variantes de COVID-19, entre éstas, se encuentra la Ómicron, que es altamente transmisible, capaz de llegar a generar brotes comunitarios en menos tiempo.

Por ello, enfatizó que es fundamental mantener vigentes las medidas sanitarias: usar cubrebocas, mantener la sana distancia, lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, evitar lugares concurridos y espacios cerrados con poca ventilación, así como vacunarse cuando corresponda, pues son acciones eficaces para mitigar la pandemia.

Dio a conocer que durante el período comprendido del 2 al 8 de enero la entidad registró un acumulado de 85 mil 216 casos confirmados de COVID-19, observando un aumento considerable con respecto a la semana anterior, pasando de 194 a mil 131 registros esta semana.

Por su parte, el promedio de ocupación hospitalaria para la atención a pacientes con complicaciones derivadas de esta enfermedad fue de 17.4%. Además, se reportaron 8 desafortunados decesos a causa de esta patología respiratoria.

Es importante mencionar que siguiendo la Estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, el 2021 cerró con tres millones 504 mil 940 de dosis aplicadas de las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinovac y CanSino Biologics en nuestro Estado.

La población que se inmunizó fue: mujeres embarazadas, voluntarios, brigadistas y militares, de Petróleos Mexicanos, personas privadas de su libertad, personal de salud y docentes de las ocho regiones y personas mayores de 18 años.

Así como, adolescentes de 12 a 17 años que viven con alguna comorbilidad y de 15 a 17 años sin comorbilidades, de acuerdo a los nuevos lineamientos de la Política Nacional de Vacunación.

Indicó que este 2022, “iniciamos la vacunación de refuerzo contra COVID-19 al personal de salud de la primera línea de atención a pacientes y en los próximos días iniciaremos la inmunización de refuerzo al personal educativo”.

“Seguimos en alerta ante esta enfermedad, es importante cumplir estrictamente con las normas sanitarias para cortar la cadena de contagios y casos activos, prioriza tu salud y protégete, seamos solidarias y solidarios con los más vulnerables. ¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos!”, enfatizó.

Comentarios

