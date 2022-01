Convoca Flavio Sosa a movilizaciones en las 8 regiones de Oaxaca en apoyo de Susana Harp

-También pide que se declara a Mario Delgado como “persona non grata” en Oaxaca

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El dirigente de Comuna Oaxaca Flavio Sosa Villavicencio, ha convocado a una jornada de movilización en las 8 regiones de la entidad, en apoyo de Susana Harp, quien busca por la vía de los tribunales la candidatura de MORENA al Gobierno del Estado de Oaxaca.

Además pide que se declara al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de MORENA Mario Delgado Carrillo, como “persona non grata” en el estado de Oaxaca, ya que los señalan de haber negociado “en lo oscurito” para que la impugnación de Susana Harp fuera desechada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.

Así lo publicó el ex dirigente de la APPO en 2006 en su cuenta de twitter: “Ante frivolidad de la alienada mayoría de la @CNHJ_Morena por atender la opinión de que la mayoría de [email protected] quiere una mujer gobernadora, propondré a coordinación de apoyo a @SusanaHarp una movilización estatal en las 8 regiones”.

Y así pidió la declaración de Mario Delgado como “persona non grata”: “Que declare a @mario_delgado persona non grata en MORENA Oaxaca. Y simultáneamente demostremos el respaldo a la Senadora. Hasta hoy nos hemos conducido siguiendo estrictamente las vías institucionales, debemos valorar pasar a la movilización política pacífica. Propongo”.

