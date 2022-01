Avance de la Barca llegará a un 80% con el techado de la cúpula: Obispo de Tuxtepec

-Invita a la comunidad católica a seguir contribuyendo para que este proceso llegue a concluirse, aunque dijo desconocer si hay una fecha para terminar con esta edificación.

Alex Morales

San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.- El Obispo de Tuxtepec José Alberto Gonzales Juárez afirmó que a pesar de la lentitud en que se va realizando la obra de la construcción de La Barca, espera que el próximo mes llegue a un 80% una vez concluyendo el techado de la cúpula, que se plantea realizar en los próximos días.

Y es que dijo que el trabajo se viene realizando con la mayor medida de seguridad, aunque reconoció que se han registrado retrasos en el avance, sin embargo explicó que se busca construir una estructura segura para los feligreses, aunque mencionó que aún no existe una fecha para que se termine en su totalidad la edificación del santo templo.

Añadió que otro de los factores que ha complicado los trabajos de construcción, ha sido el costo de los materiales, por lo que indicó el Jerarca Católico que si bien ha disminuido el avance de la obra, no se han dejado de adquirir las estructuras necesarias para continuar con los trabajos de la Barca.

De esta manera, invitó a los fieles católicos a seguir contribuyendo en esta labor altruista, que es la de culminar la edificación de la Barca, por lo que añadió que continuarán las actividades para generar fondos como las rifas, además de las donaciones de las parroquias y de las aportaciones que dan feligreses después de misa, para continuar con este proyecto que ha costado tiempo, vidas y dinero.

