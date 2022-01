AMLO nombrará a Leopoldo de Gyves, ex aspirante MORENA al Gobierno de Oaxaca como embajador en Venezuela

-El mandatario nacional dijo que habrá otros cambios en los próximos días.

Jorge Acevedo

Ciudad de México.- El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, nombró este lunes al ex aspirante de MORENA al Gobierno de Oaxaca Leopoldo de Gyves como embajador en Venezuela, el anuncio lo hizo en la conferencia matutina que ofreció el mandatario nacional este lunes.

Leopoldo de Gyves es originario de Juchitán de Zaragoza, es hijo del fundador de la Coalición Obrero, Campesino, Estudiantil del Istmo (COCEI), misma que fundó su padre, en redes sociales familiares y amistades del ex aspirante de MORENA al Gobierno de Oaxaca, lo han felicitado por el nombramiento que le dará López Obrador en los próximos días.

Sin embargo en la región del Istmo hay personas que afirman que Leopoldo de Gyves ha utilizado a las organizaciones y movimientos sociales para obtener beneficios propios, otro anuncio que hizo López Obrador, es que el periodista Guillermo Zamora será el nuevo embajador de México en Nicaragua.

