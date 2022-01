A clases presenciales más de 2,500 alumnos del Tecnológico de Tuxtepec, a partir del 8 de febrero

-El director del Tecnológico, Santiago Enrique Torres, dijo que de forma virtual no se recibe el mismo aprendizaje

Miguel Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Más de dos mil 500 alumnos del Tecnológico Nacional campus Tuxtepec, regresarán a clases presenciales el próximo 8 de febrero, confirmó el director del plantel, Santiago Enrique Torres Loyo.

En esa fecha, dijo, arranca un nuevo período escolar, y es este tiempo donde la matrícula escolar es menor a diferencia del mes de agosto, cuando hay ingresos nuevos.

Enrique Torres aseguró que cuentan con todo lo necesario para garantizar la salud, tanto del personal de la escuela como del alumnado, ya que cuentan con la asistencia de una enfermera y de una médico en la institución, para monitorear síntomas de alarma.

Además de que se instalaron expendedores de gel antibacterial por toda la escuela, tanto dentro como fuera de las aulas, además del uso obligatorio del cubrebocas.

Explicó que esta decisión también se tomó, por la referencia de que no es el mismo nivel de aprendizaje entre las clases virtuales y las presenciales.

Gran parte del alumnado proviene de municipios como Valle Nacional, Jalapa de Díaz y Úsila y en esas zonas, no se cuenta con lo necesario para poder acceder a clases por medio de video conferencias y con el uso de redes sociales, ante el déficit de la telecomunicaciones.

Por otra parte y como reconocimiento a su labor, la institución entregó dos medallas conmemorativas a docentes que han cumplido una trayectoria de 40 años al servicio de la enseñanza.

Pero debido a los mismos protocolos de salud, el acto se realizó de forma individual.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario