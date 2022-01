Realizan los SSO acciones de vigilancia sanitaria, tras arribo de cruceros a Bahías de Huatulco

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de enero de 2022.- Como parte de las acciones de Sanidad Internacional y en apego a los protocolos nacionales e internacionales de bioseguridad establecidos por la Secretaría de Salud federal, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) han implementado acciones de vigilancia sanitaria tras el arribo -en días recientes- a Bahías de Huatulco de tres cruceros.

Así lo informó, la Jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO, Yuko Nakamura López, quien refirió que esta vigilancia epidemiológica internacional se realizó en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número cuatro “Costa”, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional.

Ello, con la finalidad de llevar a cabo una supervisión integral para identificar, controlar y prevenir enfermedades, como es el caso del virus SARS-CoV-2 entre los pasajeros y tripulantes de las embarcaciones, así como evitar brotes en la población local donde éstos han atracado, como es el caso de Santa Cruz Huatulco, precisó.

Indicó que, tras la llegada de estos barcos, el personal de los SSO ha proporcionado pláticas informativas a turistas extranjeros, haciendo hincapié, que podrán realizar sus actividades turísticas con respeto a las medidas básicas de prevención establecidas, como es el caso de: uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón o a base de alcohol al 70% y manteniendo la sana distancia.

Nakamura López destacó que el procedimiento a seguir, en caso de que las personas que viajan en los cruceros presenten síntomas de COVID-19 o una prueba positiva a esta enfermedad, es proporcionarles atención médica requerida, en tanto, las personas asintomáticas o con un cuadro leve se mantendrán en cuarentena preventiva, asimismo, aquellas que manifiesten sintomatología de gravedad serán atendidas en los hospitales.

Y de acuerdo al protocolo establecido únicamente desembarcan quienes son asintomáticos con prueba negativa al SARS-CoV-2.

La institución resaltó que el primer crucero que arribó a las costas de Oaxaca fue The World, procedente de Puerto Quetzal, Guatemala con 85 pasajeros y 269 tripulantes; el segundo MV Seabourn Ovation de Miami, Florida con 426 pasajeros y 420 tripulantes, y el más reciente, el Zuiderdam que zarpó de San Diego, California con 893 pasajeros y 735 tripulantes.

Es de destacar que el Reglamento Sanitario Internacional (RSI por sus siglas en inglés) es un instrumento legalmente vinculante que cubre medidas para prevenir la propagación internacional de enfermedades infecciosas, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias en el tráfico y el comercio internacional.

