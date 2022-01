Protege Congreso oaxaqueño derechos humanos de personas con VIH

San Raymundo Jalpan, Oax. 9 de enero de 2022.- Con el firme propósito de velar por los derechos humanos de las personas que viven con VIH/Sida en Oaxaca y proteger sus derechos a la salud y la no discriminación, el Congreso de Oaxaca autorizó al Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (Coesida) un presupuesto de 30 millones 507 mil 976 pesos con 47 centavos para ejercerlo durante este año 2022.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por la 65 Legislatura local, del monto total, el gobierno federal aportó 13 millones 223 mil 40 pesos, y el estatal 17 millones 284 mil 936 pesos con 47 centavos.

De este recurso, tres millones 45 mil 871 pesos con 14 centavos son específicamente para que Coesida atienda a los niños, niñas y adolescentes diagnosticados con VIH o Sida.

Mientras que cuatro millones 61 mil 161 pesos con 52 centavos son para garantizar la igualdad de género en la atención de los pacientes.

Los 13 millones 223 mil 40 pesos, aportados por la federación, son para fortalecer el programa de atención a casos de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) y de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Y 10 millones 152 mil 903 pesos con 81 centavos, del recurso estatal, son para los gastos de operación de Coesida. Del rubro para subsidios y ayudas sociales, el monto autorizado es de 25 mil pesos.

En Oaxaca, se han detectado 10 mil 985 casos de VIH y Sida, desde el año 1986 al 2021, de los cuales tres mil 490 corresponden a VIH y siete mil, 495 a Sida. De estos, tres mil 743 personas han muerto a causa de estos padecimientos.

La epidemia se concentra en el grupo heterosexual que representa el 48.4% del total de los casos; por género, el más afectado es el masculino con el 79.9% y por grupo de edad el 77.9% corresponde al rango de 15 a 44 años, con base al registro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH/Sida de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Es por ello que para la 65 Legislatura local es una prioridad el fortalecimiento de los programas y funcionamiento de Coesida para la atención de las personas que requieren los servicios de esta institución de salud.

