En Oaxaca es tiempo de inclusión y de unidad: Paco Villarreal

-Estos fueron los temas centrales en la reunión que tuvo con Germán Espinosa

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En Oaxaca es tiempo de la inclusión y no de la exclusión afirmó Francisco Ángel Villarreal en el marco de una reunión que sostuvo con Germán Espinosa, ambos son prd candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Gobierno de Oaxaca.

El ex titular del IEEPO comentó que lo que requiere la entidad es unidad y no división, de creer, de dar tú tener certeza, es tiempo de trabajo, de dar resultados y de construir para construir un mejor futuro para las familias oaxaqueñas, estos fueron los temas centrales de la reunión entre los ex candidatos, dichos temas fueron promovidos por Paco Villarreal.

En sus redes sociales así dio a conocer la reunión que sostuvo con German Espinosa: “Me reuní con mi estimado amigo Germán Espinosa en un positivo diálogo. Hoy en Oaxaca es tiempo de inclusión no de exclusión, tiempo de unidad no de división, de creer, de certeza, trabajo, de mostrar resultados y construir confianza en nuestro futuro”.

