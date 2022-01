Dejan un “cochinero” en el Ayuntamiento de Jacatepec

-Señaló el edil que por todos lados se despide el mal olor de los sanitarios y que a través de un notario público, dio fe de las condiciones del Ayuntamiento ya que no hubo entrega- recepción

Alex Morales

Santa María Jacatepec, Oaxaca.- Luego de que no hubo el proceso de entrega-recepción en Santa María Jacatepec, el presidente entrante Gadiel Rogelio Rodríguez Gómez informó que tuvo que invitar a un notario público para que diera fe de las condiciones en que recibió el ayuntamiento y así, poder ingresar al inmueble por lo que lamentó que se encontrará en malas condiciones.

Señaló que en el recorrido por las instalaciones, se percataron de que estaba un “cochinero”, pues dijo que despedía un mal olor de los sanitarios en todo el ayuntamiento por lo que aseguró que los primeros trabajos que se harán será el de ventilar las oficinas para evitar este mal olor que se despide por todos lados.

Por el momento dijo desconocer de la deuda pública que tiene este ayuntamiento, sin embargo dijo que se le hará saber a la ciudadanía, si detectan pasivos algunos para que en su momento se pueda aclarar este adeudo, para que su administración no sea señalada por esta situación.

Pese a esta situación pidió paciencia a la ciudadanía para poder atenderlos, pues explicó que muchos desean pagar sus impuestos de predial y agua potable, sin embargo comentó que continúan con la documentación para aclarar esta situación que deja mal parado a su antecesor, por las condiciones en que recibe el ayuntamiento.

En ese tema explicó que iniciara un programa denominado “Borrón y cuenta nueva”, esto para motivar a los usuarios a realizar sus pagos y dejar atrás las deudas anteriores, además de que los nuevos contratos no tendrán costos, para que de esta manera las personas aprovechen y se pongan al corriente y sigan contando con estos servicios básicos en la población.

Por otro lado indicó que están esperando las acreditaciones para que de esta manera lanzar la convocatoria para la elección de los nuevos Agentes de Policía y municipales así también con el sello iniciar con el cobro de los impuestos municipales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario