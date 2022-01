Con tequio, se repara camino para el regreso a clases en Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Desde temprana hora, tal y como lo planteó en la campaña y en la toma de protesta, el presidente municipal constitucional de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri, participó en el tequio organizado por la Síndica Procuradora del Ayuntamiento, Nancy Belém Mota Figueroa, en las Colonias La Soledad y Niño Artillero, pertenecientes a la Agencia de Santa Rosa Panzacola (parte alta).

Con esta actividad se repara la calle 13 de septiembre que une a las colonias La Soledad y Niño Artillero; pero, lo fundamental, es que sirve de camino para que las niñas y niños de dicha demarcación, asistan a clases presenciales el día de mañana, tanto en preescolar como en primaria.

De esta manera, se rescata la costumbre ancestral del trabajo comunitario -el tequio- para “limpiar y tener en orden nuestra gran casa que es Oaxaca”, tal y como lo concibe el edil capitalino, dentro del concepto de Ciudad Educadora.

Cabe mencionar que el primer concejal sostendrá un diálogo directo con los Comvives de las colonias La Soledad, Bugambilias, Solidaridad, Heladio Ramírez López, Emiliano Zapata y Niño Artillero.

De la misma manera, en este día, también se repartirán juguetes a las niñas y niños de las colonias señaladas.

