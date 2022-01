Carteles Editores presenta “Oaxaca la certeza del mañana” de Francisco Ángel Villarreal

-Participaron como comentaristas Raúl Castellanos Hernández y José Antonio Hernández Fraguas; así como Claudio Sánchez Islas, por parte de la editorial.

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Como parte de la Colección Voces de la Transición 2022, Carteles Editores presentó el libro “Oaxaca la certeza del mañana”, de la autoría de Francisco Ángel Villarreal (Paco Villarreal), quien expone la evolución social, económica y política de las últimas décadas en la entidad, sus fortalezas y una propuesta de 125 acciones para transformar el desarrollo social, educativo, económico y político, en armonía con la naturaleza y la vocación productiva de nuestras regiones y polos de desarrollo con bienestar.

Reunidos este sábado en el foro de la Proveedora Gráfica de Oaxaca, participaron como comentaristas Raúl Castellanos Hernández y José Antonio Hernández Fraguas; así como Claudio Sánchez Islas, por parte de la editorial y como moderadora la historiadora María Concepción Villalobos López.

En presencia de académicos, actores sociales, representantes de instituciones educativas, investigadores, periodistas, y distinguidas personalidades de la sociedad, en la presentación del texto se detalló que la renovación sexenal del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado se ha convertido en una oportunidad para profundizar sobre la situación actual de Oaxaca.

Por ello, la publicación de Voces de la Transición, que inició con los procesos electorales de 2004, hace en esta ocasión un cambio de perspectiva y propone que sean los mismos protagonistas quienes tomen la pluma y den a conocer en ensayos sustentados, sus propios diagnósticos y perspectivas del Oaxaca.

En el prólogo del libro “Oaxaca la certeza del mañana”, de 123 páginas, Francisco Ángel Villarreal, con más de 37 años en el servicio público y en el quehacer político, conocedor de los 570 municipios y localidades de la entidad, señala que es tiempo de pensar en el futuro de más de cuatro millones de oaxaqueñas y oaxaqueños.

A través de seis capítulos aborda y documenta los temas: Punto de partida, Encarar el futuro con nuestras fortalezas, Educación para el desarrollo sostenible, La visión de futuro, Acciones por Oaxaca y Trabajar unidos por Oaxaca.

La Colección Voces de la Transición, de Carteles Editores, reúne desde el 2004 en libros colectivos, una variedad de opiniones donde el lector puede encontrar información, análisis, memoria y voluntad escritas con propiedad, pasión, conocimientos profundos y aún con elegancia.

