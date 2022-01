Buscará Gobernación ser vigilante durante elección de autoridades auxiliares en Tuxtepec, para evitar conflictos durante el proceso

-Señaló Gabino Vicente que se buscará establecer el diálogo en agencias consideradas como focos rojos y evitar que no se queden sin representantes como ha ocurrido en otros años.

Alex Morales

San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Gobernación en Tuxtepec Gabino Vicente Francisco, señaló que una vez que se haya lanzado la convocatoria para elegir a las nuevas autoridades auxiliares en agencias y colonias, se formará una comisión de Gobernación para vigilar que se lleve a cabo un proceso democrático, donde las autoridades sean elegidas por su gente y no por tercera personas, pues argumentó que debido a eso se generan conflictos post electoral.

Así también explicó, que la mejor decisión en las comunidades y colonias para mantener la tranquilidad, es que las mismas personas decidan quiénes serán sus agentes y presidentes de colonia y las autoridades municipales respetar esta decisión.

Pese a que en el último proceso de selección de agentes, donde debido a conflictos internos no lograron consolidar los nombramientos de sus autoridades, indicó que en esta ocasión buscarán establecer el diálogo para detectar focos rojos que puedan salirse de control en puntos donde ya han ocurrido fuertes conflictos, para que en esta ocasión no se queden sin autoridades auxiliares como ha ocurrido en otros años.

Aunque se ha rumorado que se sumará una nueva comunidad, el funcionario público agregó que será hasta que lance la convocatoria cuando se de a conocer cuantas agencias y colonias, tendrán participación en este nuevo proceso.

