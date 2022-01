Bravos de Tuxtepec, gana primer juego de la final de la Liga Veracruzana de Béisbol

-El encuentro lo ganaron 7 carreras a 4

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Los Bravos de Tuxtepec tomaron ventaja en la serie final de la Liga Veracruzana de Béisbol, al ganar el primer juego con marcador de 7 carreras a 4 en contra de los Indios de Cuitláhuac, el escenario fue el estadio Guillermo Hernández Castro, dónde se dieron cita más de mil aficionados para apoyar al equipo local.

El encuentro lo empezó ganando la novena visitante, sin embargo luego de la sexta entrada el equipo local empezó a remontar el marcador, lo cual provocó la alegría y algarabía de la afición tuxtepecana , quienes empezaron a apoyar a los locales y a presionar a los visitantes.

En la fatídica séptima entrada el Presidente Municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza, aprovechó para saludar a los jugadores y entrenadores de ambas escuadras, fue a partir de la séptima entrada que empezó la remontada de los Bravos de Tuxtepec, ya que el relevo en el picheo de los Indios de Cuitláhuac falló y se completó con el buen bateo de los locales.

El segundo juego de la gran final se jugará el próximo sábado 15 de enero en Cuitláhuac a las 13:00 horas, el campeón será el primero que gane tres juegos.

