Ayuntamiento de Valle lanzará convocatoria para la renovación del Comité de la colonia centro

-Señaló que se busca atender la petición ciudadana, sin embargo dijo que están a la espera de las acreditaciones para poder iniciar con este proceso.

Alex Morales

San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca.- Ante las constantes peticiones ciudadanas sobre el cambio del Comité de la Colonia Centro de Valle Nacional, el presidente municipal Marcelo Santos Meneses, anunció que ya está tocando ese tema, sin embargo están a la espera de que que se logre las acreditaciones de esta nueva administración y así poder lanzar la convocatoria a todos los interesados en participar en este ejercicio, para el beneficio del primer cuadro de la población.

Reconoció que el actual comité ya ha buscado un acercamiento con su persona, pues dijo que es necesario que deban explicar el manejo de los recursos que durante estos últimos años han manejado para la colonia centro y la cual se hará saber públicamente.

Por otro lado informó que es un hecho la renovación del Comité, por lo que espera que haya participación ciudadana y que elijan a las personas honestas que se encargarán de ver por las necesidades de la periferia de esta población, por lo que espera que designen un comité honesto y que sea el mismo pueblo quien decida a quien poner.

También informó que próximamente se reunirá con los propietarios de bares y cantinas para ir trabajando en un nuevo reglamento respetando los horarios de apertura y cierre de estos negocios, tratando de que no salgan perjudicados pero también, que no afecte a la ciudadanía con los horarios nocturnos sobre todo que es donde más ha sido el punto de reclamos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario