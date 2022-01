Segego dio inicio al proceso de registro y acreditación a las nuevas autoridades municipales

-El trámite de registro y acreditación es gratuito

-En esta primera semana, se han acreditado 32 presidentas y 21 presidentes municipales junto con sus integrantes de Cabildo

La Segego informa a las nuevas autoridades municipales que pueden realizar la carga de información en la página: https://www.oaxaca.gob.mx/segego/2021/11/24/registro-y-credencializacion-de-autoridades-municipales-periodo-2022-2024/

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 07 de enero de 2022.- La Secretaría General de Gobierno (Segego), a través de la Dirección de Gobierno, dio inicio el pasado 03 de enero, al proceso de registro y entrega de acreditaciones a las nuevas autoridades municipales en la Casa de la Cultura del municipio de Santa María del Tule, asimismo les informó que es de vital importancia que realicen la carga de información a través del siguiente enlace:https://www.oaxaca.gob.mx/segego/2021/11/24/registro-y-credencializacion-de-autoridades-municipales-periodo-2022-2024/

Como parte del acuerdo establecido con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca (OPPMO); se dio cumplimiento a la acción afirmativa encaminada a garantizar los derechos políticos de las concejales electas; es por ello, que el pasado 03 de enero, inició el proceso de registro y acreditación con las presidentas municipales electas acompañadas de su cabildo.

El secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López señaló que, “como lo establece la Ley Orgánica Municipal vigente, la Dirección de Gobierno dio inicio con el registro y entrega de acreditaciones de las y los presidentes municipales e integrantes de Cabildo que entraron en funciones el pasado 01 de enero de 2022, además el trámite es gratuito”.

En su oportunidad, García López reconoció la civilidad, respeto y paz en la que se desarrollaron los actos de toma de protesta y relevo de 218 Autoridades Municipales.

En ese sentido el titular de la Segego, refrendó el compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, de trabajar mano a mano con las nuevas autoridades municipales con el objetivo de construir una ruta que permita cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo.

De igual forma destacó que el proceso de acreditación es de suma importancia toda vez que permite obtener una base de datos actualizada de registro, además de legitimar ante las dependencias estatales y federales a las nuevas autoridades electas.

Cabe señalar que la credencial de acreditación que se entrega a las Autoridades Municipales cuenta con un código QR, mismo que direcciona a la página oficial de la Segego, con esto es posible visibilizar los datos de las y los acreditados; lo anterior se implementó para dotar de mayor seguridad a las autoridades acreditadas y evitar falsificaciones.

El secretario General de Gobierno, hizo un reconocimiento a la participación de las mujeres en estos procesos de organización política al ser electas 45 Presidentas Municipales, 102 Síndicas y 486 Regidoras.

De acuerdo al registro de la Segego, este 01 de enero de 2022 entraron en funciones 218 autoridades municipales de los cuales 153 municipios son regidos por sistema de partidos políticos y 65 municipios por sistemas normativos internos.

La Dirección de Gobierno ha realizado hasta el momento los registros y entrega de acreditaciones a las autoridades municipales de: San Pedro Y San Pablo Teposcolula, Santa María Tonameca, Ciénega Zimatlán, San Juan Bautista Cuicatlán, Santo Domingo Yanhuitlán, San Pedro Pochutla, Santa Cruz Itundujia, Villa Chilapa de Díaz, San Sebastián Ixcapa, Santiago Jamiltepec, San Jacinto Amilpas, San Agustín Amatengo, San Felipe Jalapa del Díaz, Santiago Laollaga, Santa María Jacatepec, San Lucas Ojitlán, Guadalupe de Ramírez, Santiago Pinotepa Nacional, Santa Catarina Mechoacán, Santiago Atitlán, Santa María Tecomavaca, Santa María Ecatepec, Tezoatlán de Segura y Luna.

Así como de Villa de Zaachila, Santa Cruz Xoxocotlán, Chahuites, San Raymundo Jalpan, Santiago Juxtlahuaca, San Dionisio del Mar, Santiago Ayuquililla, Santa María Mixtequilla, San Pedro Ixcatlán, Chalcatongo de Hidalgo, San Cristóbal Amatlán, San Juan Ihualtepec, San Pedro Mixtepec, San Juan Juquila Mixes, Villa de Tututepec, San Francisco Ixhuatán, Reyes Etla, Reforma de Pineda, Santiago Tamazola, San José Independencia, Santa María Yalina, Santa Catarina Juquila, Santa Cruz Tacache de Mina, Santa María Xadani, Santa María Huazolotitlán, Santo Domingo Armenta, San Juan Bautista Tuxtepec, San Pablo Villa de Mitla, Asunción Ixtaltepec, Santo Domingo Ingenio, San Juan Mazatlán, Santiago Jocotepec.

Y de Ciudad Ixtepec, Matías Romero Avendaño, Santa Lucía Ocotlán, Santa María Huatulco, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Tonalá, San Pedro Huilotepec, Villa TejÚpam de la Unión, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Santa María Camotlán, Santiago Suchilquitongo, Asunción Nochixtlán, San Pedro Tapanatepec, Santa María Jalapa del Marqués, Cosolapa, San Francisco Telixtlahuaca, Santo Domingo Zanatepec, San Jerónimo Silacayoapilla, San Juan Bautista Suchitepec, San Marcos Arteaga, Santa Catarina Quiané y San Agustín Atenango.

La dependencia continuará realizando el registro y entrega de acreditaciones durante este mes.

La Segego hace un llamado a las nuevas autoridades a conducirse en el ejercicio de sus funciones con legalidad, transparencia, respeto, privilegiar el diálogo para solucionar de manera pacífica sus conflictos y con ello, crear condiciones de paz para en beneficio de las familias oaxaqueñas.

