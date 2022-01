Reportan primeros feminicidios del año en Oaxaca

-Un cuerpo fue localizado sin vida en los Valles Centrales y el otro en la región del Istmo.

Claudia Ortega

Tuxtepec, Oaxaca.- Después del medio día de este sábado, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer dentro de una bolsa, en la colonia Solidaridad de la agencia de Santa Rosa Pazancola, en los Valles Centrales.

Según los primeros reportes de la policia, presuntamente se trata de Angélica Velasco Rojas de 38 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 31 de diciembre del 2021.

El otro hecho violento se presentó en el municipio de Matías Romero perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec, en donde el reporte señala que una mujer fue asesinada por disparos de arma de fuego y localizada por pobladores en el camino hacia la población de Septune, de Santa María Petapa.

Hasta el momento, la victima no ha sido identificada.

Estos hechos, son los dos primeros casos de feminicidio que se registran a inicios del año 2022 en el estado de Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario