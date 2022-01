Registra autopista Oaxaca- Costa un avance del 74.64%

-El gobernador Alejandro Murat Hinojosa realizó un recorrido de supervisión por los diversos tramos de la autopista

Puerto Escondido, Oax., 07 de enero de 2022.- Con el propósito de evaluar el avance de construcción de la autopista Barranca Larga- Ventanilla, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa realizó un recorrido por los diversos tramos que integran esta vía de comunicación, la cual registra un avance físico del 74. 64% de una longitud total de 104.3 kilómetros.

Actualmente, se han construido 52 kilómetros de carpeta asfáltica, se han terminado dos puentes, cuatro entronques y dos túneles.

En compañía del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Oaxaca, José Luis Chida Pardo y del titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Javier Lazcano Vargas, el Mandatario Estatal verificó el estado actual del viaducto kilómetro 117+174, mismo que comprenderá una longitud de 185 metros.

Además del tramo II- túnel San Sebastián que tendrá una longitud de 175.58 metros y el tramo II- viaducto Oaxaca kilómetro 151+957 que comprenderá una longitud de 162.87 metros.

En este sentido, Murat Hinojosa reconoció que se está avanzando en la construcción de la autopista y en los proyectos paralelos que se ejecutan para interconectar a las poblaciones, en coordinación con los dos niveles de gobierno.

Asimismo, conoció que la empresa constructora se ha enfrentado a situaciones geográficas que se van presentando pero que se está en la búsqueda de alternativas de solución para que la calidad de los trabajos en los túneles no se vean afectados y continuar avanzando para que sea entregada en los tiempos programados de terminación.

Al concluirse este tramo carretero, serán más de 100 mil personas de 11 comunidades las que se beneficiarán de manera directa; además se tiene previsto un tránsito promedio de 4 mil 253 vehículos por día, con una velocidad de 90 a 110 kilómetros por hora.

En este recorrido también se contó con la presencia del director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, David Mayrén Carrasco; del coordinador y responsable de supervisión de obra autopista Barranca Larga-Ventanilla de la empresa ORVA Ingeniería, Héctor Alcázar Sumano; la ingeniera de la empresa ORVA Ingeniería, Laura Hernández y el gerente de proyectos de la empresa Coconal, Francisco Javier Hernández.

