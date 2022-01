Propondrá Irineo Molina conformación de Comité Municipal COVID

-El comité estaría integrado por autoridades municipales y representantes de la sociedad civil.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza, informó que propondrá al Cabildo la conformación de un comité municipal COVID, en el que se discutan las acciones a llevar a cabo para disminuir el riesgo de contagio en la población, así como determinar planes que permitan generar acciones de prevención y no de reacción.

Este comité estaría integrado por regidores y directores que estén en las áreas de salud, también se invitará a los distintos sectores para que también aporten ideas, el comité deberá sesionar por lo menos una vez al mes para tomar decisiones, ya que el objetivo es, además de proteger a la ciudadanía, evitar afectaciones al comercio de la ciudad.

Molina Espinoza dijo que este Comité Municipal COVID ayudarán a la autoridad a tomar decisiones que permitan proteger a la población, reiteró que el objetivo es que estas acciones sean preventivas, para evitar un incremento en los contagios, ya que en caso de no tomar medidas preventivas, podrían aumentar los contagios y esto llevaría a tomar acciones de confinamiento, lo cual afectará a la economía del municipio.

