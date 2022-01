Contribuye IEEPO con acciones que generen ambientes seguros y armónicos en escuelas

-Se elaboró un manual sobre la importancia de proteger, cuidar y salvaguardar las garantías de la niñez y adolescencia en las instituciones públicas de nivel básico.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de enero de 2022.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), elaboró el Manual de Actuación para una Escuela Libre de Violencia y Acoso Escolar, que promueve se garanticen los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de la entidad y se brinde respuesta a planteamientos y estrategias para la prevención, atención y seguimiento de las violencias, con énfasis en la responsabilidad en la que deben actuar las personas adultas.

De esta forma, el Gobierno de Oaxaca que encabeza el gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, lleva a cabo acciones con información clara y precisa sobre el proceder para atender diversos comportamientos que afecten el desarrollo integral de las y los menores de edad y sean garantizados sus derechos de vivir en un ambiente sano y de armonía.

El Manual, minuciosamente elaborado con la colaboración de diversas instancias y la sociedad civil, está dirigido al personal docente, padres, madres de familia y personas en general, en donde se expone la importancia de proteger, cuidar y salvaguardar los derechos humanos de la niñez y adolescencia en las relaciones humanas diarias dentro del ámbito educativo y con ello prevenir conductas de riesgo, promoviendo ambientes protectores en donde las diferencias sean respetadas.

Además, que los centros educativos, a través de las instancias de autoridad, intervengan oportunamente con estrategias de mediación y resolución de conflictos que garanticen la seguridad de las y los involucrados.

De esta manera se busca sensibilizar a las personas adultas sobre la importancia de brindar a las y los menores de edad ambientes sanos, armónicos, libres de violencia, dentro y fuera del espacio educativo que coadyuven a su aprendizaje escolar y a su desarrollo en general como personas.

La directora para la Atención de los Derechos Humanos del IEEPO, Marlene Aldeco Reyes Retana, explicó que el documento otorga herramientas didácticas, pedagógicas y psicológicas que coadyuvan y apuntalan estrategias y formas de actuación a todas las personas involucradas en el ámbito educativo como es el personal directivo, docente, administrativo, madres, padres de familia y educandos.

De tal manera que los criterios que se enuncian permitan detectar los casos para su prevención, detección y, con ello, saber solucionarlos o, en su defecto, encauzarlos hacia las instancias correspondientes.

La importancia de atender las violencias en las niñas, niños y adolescentes

El texto, señala que la violencia y acoso escolar son por lo general el reflejo de las múltiples formas de agresión que viven niñas, niños y adolescentes, quienes muchas veces canalizan el dolor, el enojo, la carencia de afecto y la incomprensión a través de conductas que les afectan directamente y a quienes les rodean o bien, les colocan en una situación de vulnerabilidad que les impide poner límites a quienes les agreden o a denunciar lo que les ocurre.

Tanto la violencia como el acoso escolar son conductas que transgreden los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, ya que obstaculizan e impiden el desarrollo integral de este sector de la población que, de no existir una intervención oportuna e integral para prevenir y atender estas situaciones, es probable que se desencadenen una serie de violaciones a otros derechos en menoscabo de su calidad de vida y de bienestar personal.

Es por ello que el encargado de Despacho del IEEPO, Ernesto López Montero, promueve la consulta de este Manual de Actuación para una Escuela Libre de Violencia y Acoso Escolar de forma digital y alcance de todas las personas, a través de la liga: https://drive.google.com/file/d/1dR60YvCa_0ee5ckikkjJ0ZBl-J3xB0aC/view

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario