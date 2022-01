Aumentan a 798 casos activos de COVID-19 en Oaxaca

-Se acerca cuarta ola de contagios, fundamental no relajar las medidas sanitarias

-Hay 206 casos nuevos y 3 decesos, se ha acumulado 84 mil 911 y 5 mil 665 defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de enero de 2022.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), destacan que se avecina una cuarta ola de contagios por COVID-19 en la entidad, y esta situación se refleja en el incremento acelerado de casos activos en los últimos siete días, al pasar de 189 registros –el 1 de enero- a 798 este día, así como, de 45 a 92 municipios en este mismo período con personas que cursan la patología respiratoria en etapa de alta transmisibilidad.

Ante este panorama, el Sector Salud hace el llamado a la población a no bajar la guardia, continuar con el uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia de 1.5 metros entre personas y el lavado de manos con agua y jabón, o usar gel a base de alcohol al 70%, evitar los lugares concurridos y poco ventilados.

Y es que este viernes, se contabilizan 206 casos nuevos del virus SARS-CoV-2, y tres defunciones, que hacen un acumulado de 84 mil 911 casos, cinco mil 665 decesos, 78 mil 448 personas recuperadas de la enfermedad y cinco mil 930 casos sospechosos.

En relación al panorama jurisdiccional, Valles Centrales contabiliza 51 mil 474 confirmados y 414 activos; Istmo 11 mil 993 confirmados, 130 activos y una defunción; Mixteca seis mil 576 confirmados y 63 activos; Costa seis mil 031 confirmados y 131 activos; Tuxtepec cinco mil 841 confirmados, 38 activos y dos nuevas defunciones; Sierra dos mil 996 confirmados y 22 activos.

Los 206 casos nuevos, afectan principalmente a los municipios de Oaxaca de Juárez con 50, Salina Cruz y Santo Domingo Ingenio 16 cada uno, Heroica Ciudad de Huajuapan de León y San Juan Bautista Tuxtepec 12 cada uno, Santa Lucía del Camino nueve, Santa Cruz Xoxocotlán siete, Villa de Etla y Santa María Huatulco seis cada uno, Ocotlán de Morelos y Villa de Zaachila cinco cada uno, el resto de cuatro a un solo caso.

De las cinco mil 665 defunciones, por sexo tres mil 614 son hombres y dos mil 51 mujeres, los grupos de edad más afectados son los de 65 y más con dos mil 647, de 50 a 59 con mil 194, de 60 a 64 con 775, las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial con 39.2%, seguida de diabetes con 36.5%, obesidad 21.1%, e insuficiencia renal 6.4%.

La ocupación hospitalaria se encuentra al 19.2% de manera global, con cuatro hospitales al 100% de su capacidad, así como un total de 81 hospitalizados, con tres ingresos nuevos. De las 422 camas destinadas para la atención de personas con COVID-19, 341 están disponibles.

La Jurisdicción Sanitaria de la Mixteca registra el 51.4% de camas ocupadas por pacientes COVID, seguido de Tuxtepec con 23.5%, Valles Centrales 21.1%, Costa 12.7%, Istmo 6.0% y Sierra 0%.

La dependencia hace nuevamente el llamado a la ciudadanía de que el virus del SARS-CoV-2, sigue siendo un riesgo para la salud, el cual se encuentra de manera activa en 92 municipios de la entidad, por lo que recomienda seguir con las medidas sanitarias establecidas y no bajar la guardia, la pandemia aún no termina.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario