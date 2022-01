Ante el Poder Judicial de la Federación llevará Susana Harp la violación a la igualdad sustantiva y sus derechos políticos

-Esto no termina, afirma al darse a conocer resolutivo sobre su impugnación. “Confiamos en que el TEPJF haga valer la Constitución”, afirma la senadora y aspirante al gobierno de Oaxaca.

-Vladimir Ríos García, integrante de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, advierte retrocesos en materia de derechos de la mujer.

Redacción

Oaxaca de Juárez, 07 de enero de 2022.- Luego que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, integrada por 5 personas, decidiera no discutir de fondo la igualdad sustantiva ni tampoco hacer valer sus derechos políticos, la senadora Susana Harp Iturribarría, dio a conocer que acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que se haga justicia.

Este viernes, la impugnación de la legisladora oaxaqueña, relacionada con el proceso interno de selección de candidatos en Oaxaca, donde se vulneró la Constitución Política y se atropellaron derechos ganados como la igualdad sustantiva, fue calificada por dicha comisión como improcedente.

Añadió que ahora acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque “el pueblo oaxaqueño necesita conocer la verdad mediante un proceso confiable”.

Harp Iturribarría hizo un llamado a la militancia morenista a no perder la atención a esta lucha por los derechos políticos de las mujeres, y agradeció las muestras de apoyo de sus iguales, así como hombres, amas de casa, militantes y activistas por la democracia.

Respecto a la resolución emitida este día, señaló que “la unidad política se da mediante la transparencia y discusión de los asuntos que generan contradicciones. En esta resolución no existe unidad política, pues de cinco personas consejeras, dos estuvieron en desacuerdo con la resolución”, indicó la representante popular.

Advirtió que desde el interior de Morena luchará por la igualdad sustantiva y el respeto a la paridad de género: “No me iré del partido; mi desacuerdo es en contra de cuatro personas integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, pero no con el movimiento”, aseguró.

La senadora explicó que los argumentos que la llevaron a la impugnación no fueron resueltos por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, los cuales son: empate técnico en las encuestas, criterios mal aplicados de alternancia y competitividad y el desprecio ante el sentir de las y los oaxaqueños, quienes en un 55% quieren una mujer para que las represente en la gubernatura.

Finalmente expresó su confianza en que las y los magistrados del Tribunal Electoral Federal analizarán su caso y determinarán que le asiste la razón y el derecho. “Esta lucha no termina aquí: confiamos en que el TEPJF haga valer la Constitución y la causa de las mujeres”, concluyó.

En este mismo orden de cosas, Vladimir Ríos García, integrante de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, advirtió que con esta decisión se genera un grave retroceso en materia de derechos de la mujer mexicana.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario