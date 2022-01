Servicio de agua potable se restablecerá en una semana

-Las colonias con este problema aún deben aguantar varios días más hasta que se cambie el equipo de bombeo necesario, el cual se cambiará y es de nueva adquisición

Miguel Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Ante las constantes denuncias de los ciudadanos por la falta del suministro de agua potable en distintas colonias, Elvira Hernández López, directora de Servicios Básicos Municipales, comentó que ya se está trabajando en la reparación del equipo que dejó de funcionar por las malas condiciones en que se encontraba.

La directora indicó que el equipo del pozo Santana, que suministra el vital líquido a más de siete colonias, debe ser cambiado debido al mal estado en el que se encuentra.

Las piezas nuevas para su cambio ya fueron pedidas, pero tardarán en llegar entre 4 y 5 días, más las labores de mano de obra.

Ante esta situación Elvira Hernández, pidió a la población un poco de paciencia, pero apuntó que ya se tuvo el acercamiento con piperos para proveer el agua por este medio mientras se soluciona el problema.

Ante las constantes necesidades que demanda la ciudadanía al área de servicios básicos, desde alumbrado público, recolección de basura y agua potable, por mencionar algunas, la funcionaria comentó que pueden hacer llegar sus quejas a su número telefónico personal pero también habilitarán una línea telefónica especial para atención a la ciudadanía, en donde estarán recibiendo las quejas y denuncias de esta área.

Finalmente invitó a los ciudadanos que se acerquen a su oficina en caso de presentar alguna queja, lo pueden hacer a través de un oficio, sin necesidad de acudir con un presidente de colonia, una sola persona en representación de un grupo puede asistir con oficio en mano e inmediatamente se le brindará la atención a su problema.

