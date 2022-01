Realizan transición de poderes en Yetla, ante presencia del Obispo José Alberto González

-El ex Fiscal del Santo templo Isidro Pérez, entrega el bastón de mando a su sucesor Javier Quirino Francisco quien ostentara el cargo en este 2022.

Alex Morales

San Mateo Yetla, Oaxaca.- No solo es una tradición, es un verdadero compromiso con el pueblo y ante el Supremo Creador, la transición de poderes en San Mateo Yetla es una actividad que se viene realizando desde tiempos inmemorables, algunos comentan que data desde la construcción del templo erigido a San Mateo a mediados del siglo XVIII.

El cambio de bastón de mando del Fiscal del Santo templo o Mayordomo, es el simbolismo de más alto rango para la comunidad, por lo que ya es una tradición que sea elegida una persona adulta mayor y que haya ostentado todos los cargos existentes, como el haber sido Agente de policía, Comité de fiesta, de agua potable, de potrero y las mas reciente Comité del centro ecoturístico y de cultura y deporte, además de haber sido topíl, el cargo de más bajo rango que se encarga del mantenimiento del templo, tocar las campanas y recoger las ofrendas, entre otros, un cargo que se les da a los más jóvenes tras haber cumplido la mayoría de edad.

Este 6 de enero se llevó a cabo la transición de poderes de los cargos mencionados y siendo atestiguado por el Obispo José Alberto González Juarez, teniendo como protagonista a los Mayordomos entrante y saliente, por lo que fue el señor Isidro Pérez Pérez quien hizo entrega del bastón de mando al señor Javier Quirino Francisco, quien agradeció por haber sido elegido y se comprometió a trabajar para cumplir con la encomienda, con la que el pueblo lo ha honrado para este 2022.



Por su parte el máximo jerarca de la iglesia católica en laregion, dijo que este tipo de costumbres donde se concentra todo un pueblo, le da nuevos ánimos a los fieles, tras haber pasado un año complicado, sin embargo dijo que la vida tiene que seguir y que estos actos, son la esencia de la motiva.

Más tarde, todos los asistentes a la santa misa y visitantes, se concentraron en el domicilio del Fiscal saliente donde es tradición que debe agasajar a todos sus invitados con una comida a base de caldo, carnitas, pan artesanal, chocolate y las clasicas bebidas de convivencia.

Por su parte el Fiscal o Mayordomo entrante, reiteró el agradecimiento a su pueblo y comentó la responsabilidad de ostentar este cargo, además explicó que es la de resguardar las antigüedades y valores que tiene esta iglesia desde siglos atrás, por lo que espera hacer bien su encomienda y responder a la confianza de su gente durante todo un año.



Así mismo manifestó que este cargo ya le correspondía, luego de haber cumplido con todos los cargos anteriores desde su juventud por lo que ahora cumplirá con la Mayordomía para así, concluir con el compromiso que tiene con el pueblo según las costumbres de sus ancestros.

Sin duda San Mareo Yetla, es de las pocas comunidades Chinantecas que aún conserva viva sus tradiciones, por lo que es reconocida por los pueblos aledaños que siempre acuden a las 6 festividades que tienen durante todo el año.

