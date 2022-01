Reactiva DIF Tuxtepec los servicios a la población

-La Directora llamó a la población a acudir a los diversos servicios que ya están prestando

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Directora del DIF en Tuxtepec Maribel Callejas dio a conocer que ya están trabajando y por lo tanto están reactivando todos los servicios, por lo que llamó a la ciudadanía a acudir en caso de requerir de alguno.

Dijo que ya están brindando las consultas externas, así mismo están retomando las rehabilitaciones en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), pero también ya están en otras áreas como estimulación temprana, trabajo social, odontología y el área de la procuraduría del menor.

Sin embargo, hay algunas áreas como las estancias infantiles que no se han reactivado pero esto es por la pandemia, sin embargo, esperan que una vez que les den luz verde los echen a andar y con esto poner en prácticas algunas de las acciones que están diseñando.

La Directora, puntualizó que van a estar trabajando con diversas asociaciones y grupos altruistas como es el Club Rotario, con el que prepararán la campaña de Enchúlame la Silla, que posiblemente se realice en el mes de febrero.

Además, dio a conocer que implementarán programas como asistencia alimentaria y otros más que en su momento van a presentar, para que la ciudadanía los conozca y sobre todo se beneficie con éstos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario