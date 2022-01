Fiscalía vincula a proceso a ex Rector de la UABJO

-Señala que se encontraron elementos suficientes en la investigación para emitir y ejecutar la orden de aprehensión.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) vínculo a proceso al ex Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), por su presunta participación en la comisión del delito de defraudación en contra de la Hacienda Pública del Estado de Oaxaca, esta información fue dada a conocer por medio de un comunicado.

El documento menciona que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y la FGEO, encontraron elementos suficientes en la investigación para emitir y ejecutar la orden de aprehensión en contra del masculino identificado como EMH, misma que se ejecutó el pasado 31 de diciembre de 2021.

Tras la audiencia y luego de validar los datos de prueba que proporcionó la Fiscalía, el juez en turno determinó vincular a proceso al ex Rector, a quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, la Fiscalía señala que el combate a la corrupción corresponde una labor primordial, para ello realizan investigaciones exhaustivas que permitan presentar ante el juez a quienes resulten responsable de la comisión de algún delito.

Hasta el momento el Rector de la máxima casa de estudios Eduardo Bautista Martínez no se ha pronunciado al respecto, y es que cabe recordar que Bautista Martínez encabezó una marcha para exigir la liberación de Eduardo MH, además es probable que la comunidad universitaria se movilice, ya que así lo ha dicho en los últimos días.

