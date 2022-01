Entregan en Loma Bonita juguetes a niños y niñas por día de reyes

-El evento se realizó en el campo deportivo Jorge L. Tamayo

Jorge Acevedo

Loma Bonita, Oaxaca.- El DIF municipal y el ayuntamiento de Loma Bonita, realizaron este jueves el festival de día de reyes, en dónde entregaron juguetes a niños y niñas que se dieron cita en el campo deportivo Jorge L. Tamayo, los infantes se fueron felices a sus casas luego de haber disfrutado del festival.

La Presidenta del DIF de Loma Bonita Esther Pitalua de Reyes, agradeció el apoyo del payasito “Rosso“, quien realizó varias dinámicas con los niños y niñas que asistieron, a quienes les entregó un regalo por haber participado, también agradeció al representante del Juguetón Enrique Aguilar Advíncula, por el apoyo brindado.

El Presidente Municipal Felipe Reyes Álvarez, reconoció la labor del DIF municipal y de quienes participaron para la realización del festival, quienes dieron su mayor esfuerzo para que los pequeños del hogar hayan pasado un rato de diversión y alegría en el día de reyes.

