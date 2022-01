Entrega DIF de Santa Lucía del Camino juguetes a niños y niñas en día de reyes

-El edil Juan Carlos García Márquez agradeció el trabajo del DIF Municipal, por el esfuerzo y dedicación que pusieron.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El DIF Municipal que preside Beatríz Santos y el ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, llevaron sonrisas a niños y niñas de las colonias y agencias, ya que realizaron una caravana para entregar juguetes, esto en el marco de la celebración del día de reyes.

El Presidente Municipal Juan Carlos García Márquez, agradeció el trabajo del DIF Municipal, por el esfuerzo y dedicación que pusieron para que esta actividad se llevara a cabo, con el cual se logró que los niños y niñas se fueran felices a sus casas, además en el marco de esta celebración, partieron la rosca más grande de Oaxaca.

“Las sonrisas de nuestras niñas y niños no tiene precio, más si reciben cosas entregadas con el corazón; hoy acompaño a mi esposa Bety Santos, Pdta. Honoraria del DIF Santa Lucía del Camino a repartir alegrías a nuestra niñez de San Fco. Tutla. ¡Que vivan los Reyes Magos!”, publicó el edil en sus redes sociales.

