Encuentran “detalles” en proceso entrega-recepción en dirección de desarrollo urbano de Tuxtepec

-En la dirección de obras se tiene un avance significativo y se espera que concluya en los próximos días

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Emilio Bravo Grajales señaló que el proceso de entrega-recepción de la dirección de obras se tiene un avance significativo y se espera que concluya en los próximos días, sin embargo en lo que respecta a la dirección de desarrollo urbano, en este proceso se han presentado algunos “detalles”.

Puntualizó que en la Dirección de Obras están con las firmas de actas, y en lo que respecta a la dirección de Desarrollo Urbano, el proceso es más lento ya que los detalles que se han presentado son por las entregas físicas de las acciones, sin embargo, se limitó a dar a conocer más detalles.

El Director explicó que en obras públicas van bien y el avance que se tiene es del 80% en cuanto a documentación, así como en inventario, patrimonio municipal como vehículos.

Por lo tanto, una vez que concluya este proceso de entrega-recepción se van a supervisar estas obras, ya que la administración anterior dio a conocer que el 100% de las obras está concluida, “nosotros no auditamos, nosotros vamos verificando que el expediente se cumpla en primera instancia y después haremos unas revisiones de manera aleatoria para verificar lo correcto de los expedientes relacionados en estos documentos recibidos”, dijo.

