Dejan deuda de 4 MDP en ISR en Valle Nacional; falta la comprobación: Marcelo Santos

-Dijo que la falta de un expediente técnico validado ha complicado la comprobación de los gastos en varios pueblos, debido a que se utilizó el dinero en otros fines.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca. – El presidente Marcelo Santos Meneses informó que conforme se vaya transparentando los activos y pasivos de la entrega-recepción se ha detectado un adeudo de 4 millones de pesos de impuesto sobre la renta (ISR) y dijo que esto, se debe a que muchas comunidades no han aclarado sus recursos correspondientes, lo que ha complicado que la administración anterior aun no pueda comprobar estos recursos de los diferentes Ramos.

Reconoció que al ser uno de los pocos municipios donde se entrega los recursos por administración, es decir que las autoridades de cada pueblo maneja el dinero, lo que ha retrasado la comprobación del destino de los recursos y más si no hay un proyecto físico, para mostrarlo ante las instancias correspondientes, para aclarar en que se gastó el dinero, que es destinado exclusivamente para las obras prioritarias de cada comunidad.

Y es que es sabido que en la administración anterior, varias agencias decidieron repartirse el dinero que le correspondía y que ahora no cuentan con un proyecto y ni están validando, lo que va generando vicios que afectaría a las futuras administraciones por estas malas decisiones, por lo que Santos Meneses invitó a las autoridades auxiliares, a respetar el dinero que ha sido destinado exclusivamente en las necesidades básicas de los pueblos y no ocuparlo para otros fines, ya que las consecuencias vendrían siendo al final del ejercicio correspondiente.

Por último explicó que es necesario que estas autoridades, tengan el conocimiento necesario para saber en que utilizar los recursos y evitar sanciones por parte del Órgano Superior de la Fiscalización del Estado (OSFE), por no contar con un expediente técnico para la comprobación.

