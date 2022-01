Dan a conocer lista de lesionados en accidente de autobús en Tuxtepec

-El accidente se dio en la carretera 175 entre los parajes conocidos como la Colonia Obrera y Fortino V. Pinacho.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La madrugada de este viernes se registró la volcadura de un autobús de pasajeros que cubre la ruta Tuxtepec-Oaxaca, el percance se dio en la carretera 175 entre los parajes conocidos como la Colonia Obrera y Fortino V. Pinacho, en el incidente se reportaron 11 personas lesionadas.

Los lesionados son los siguientes:

Ana Maria Teran Colorado de 44 años originaria de Loma Bonita, Angel Mendoza Morfin de 48 años de Tres Valles, Veracruz, Aneelisa Vasquez Perez de 19 años de la ciudad de Oaxaca, Ruben Vasquez Nuñez de 29 años de la ciudad de Oaxaca, Erendira Paola Ebaristo Mejia de 23 años, Jeremias Sebastian Maldonado, Jose Roman Mendoza de 34 años, originario de Oaxaca, Michell Eduardo Cruz Cruz de 24 años de la ciudad de Oaxaca, Leonardo Sabat Lopez Martinez, Genoveva Rosales Leon de 57 años oriunda de Loma Bonita y Pedro Rivera Lorenzo de 33 años de San Felipe Usila.

De acuerdo a versiones de algunos testigos, el autobús de la línea AU, chocó con una urvan de pasajeros, a pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron víctimas mortales.

