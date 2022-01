Confirman 11 casos de variante Ómicron en Oaxaca: SSO

-Este jueves se registraron 177 casos nuevos y cero defunciones

-Se contabilizan a 626 personas que cursan con la enfermedad en etapa activa

-La ocupación hospitalaria global es del 17.8%

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 06 de enero de 2022.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que hasta el corte de este día han sido notificados por parte de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud federal y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), un total de 11 casos de la variante Ómicron en la entidad. El primero se confirmó a finales del 2021 y los 10 restantes este 6 de enero del año en curso.

Al respecto, el Secretario de Salud y Director General de los SSO, Juan Carlos Márquez Heine, precisó que la variante Ómicron (B.1.1.529) es capaz de infectar de uno hasta 20 personas, mientras que una persona enferma con el tipo Delta puede llegar a contagiar hasta nueve, a diferencia de alguien enfermo con la cepa original de COVID-19, que puede infectar hasta cuatro más.

El funcionario resaltó que, ante la enorme velocidad de propagación de esta variante, es importante que las y los oaxaqueños redoblen esfuerzos y apliquen con disciplina las medidas sanitarias vigentes desde el inicio de esta pandemia, como es el caso, del uso correcto del cubrebocas de manera obligatoria en espacios abiertos, en lugares cerrados con poca ventilación y al convivir o reunirse con personas de diferentes hogares.

Además del lavado de manos con agua y jabón, la sana distancia y vacunarse cuando corresponda, ya que las vacunas siguen siendo la mejor herramienta de salud pública contra este Coronavirus.

Y es que este jueves se reportan 177 casos nuevos y cero defunciones, que suman 84 mil 705 casos acumulados y cinco mil 662 decesos, hay 626 casos activos en 80 municipios, y 78 mil 417 personas se han recuperado de la enfermedad.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabiliza 51 mil 359 confirmados y 331 activos; Istmo 11 mil 958 confirmados y 96 activos; Mixteca seis mil 563 confirmados y 46 activos; Costa seis mil 011 confirmados y 115 activos; Tuxtepec cinco mil 827 confirmados y 24 activos; Sierra dos mil 987 confirmados y 14 activos.

Los 177 casos nuevos, afectan principalmente a los municipios de Oaxaca de Juárez con 35, Salina Cruz 18, Santa María Huatulco 16, Heroica Ciudad de Huajuapan de León 11, San Juan Bautista Tuxtepec 10, Asunción Ixtaltepec y Santo Domingo Ingenio ocho cada uno, San Jacinto Amilpas y Santa Lucía del Camino seis, San Antonio de la Cal cuatro, el resto de tres a un solo caso.

Los SSO, destacan que se han hospitalizado a dos nuevos pacientes, actualmente hay 75 que se encuentran recibiendo atención médica por complicaciones derivadas de esta enfermedad.

La red médica global presenta el 17.8% de saturación, pues de las 422 camas destinadas para la atención de la pandemia, 347 están disponibles y cuatro hospitales se encuentran al 100% de ocupación.

